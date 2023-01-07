Darbeci Alman Prens ile ilgili çarpıcı iddia: Devletten satın almış

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla operasyon yapılan "İmparatorluk Vatandaşlarının (Reichsbürger)" lideri olduğu öne sürülen Heinrich XIII. Prens Reuss'un, tutuklanmadan kısa süre önce arazi satın almak için federal hükümet yetkilileriyle bir milyon euroluk sözleşme imzaladığı belirlendi.

Spiegel dergisinin yayımladığı haberde, terör davasının ana zanlısı olan 71 yaşındaki Prens Reuss'un Thüringen'de devletten 394 hektarlık orman arazisi satın almak için sözleşme yaptığı, sözleşmenin de noter tarafından tasdik edildiği belirtildi.

SATIŞIN ONAYI GERİ ÇEKİLECEK

Halen tutuklu bulunan ve örgüt lideri olarak yargılanacak Prens Reuss'un arazi satın alma girişimi Federal Meclis üyesi Gesine Lötzsch'ün Federal Maliye Bakanlığı'nın cevaplaması üzerine verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.

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Önergeye verilen cevapta, Prens Reuss'un alacağı ve tutuklanmadan 2 gün önce yani 5 Aralık'ta noter tarafından onaylanan sözleşmeye göre 394 hektarlık orman arazisine yaklaşık 1 milyon euro değer biçildiği bilgisi paylaşıldı.

Verilen yanıtta ayrıca satın alma sözleşmesinin tutuklamaların ardından beklemeye alındığı ve gerekli makamlarca onaylanmayacağı, dolayısıyla şimdi "geçersiz olduğu" kaydedildi.

Prens Reuss'un avukatı Spiegel'in konuyla ilgili yönelttiği soruya cevap vermedi.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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