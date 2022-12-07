Dünya Darbe yapıp Alman İmparatorluğunu kuracaklardı Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında
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Darbe yapıp Alman İmparatorluğu'nu kuracaklardı: Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında

Almanya 3 bin güvenlik personelinin katılımıyla geniş çaplı bir operasyona imza attı. 11 eyalette 52 kişi hakkında terör örgütü üyesi veya destekçisi olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yapmayı planladıkları ve Alman İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istedikleri iddia edildi. Kendisini Greiz Prensi Heinrich XIII Reuss olarak tanıtan 71 yaşındaki kişinin başında olduğu grubun parlamento binasını basarak hükümeti devirmeyi planladıkları belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Darbe yapıp Alman İmparatorluğunu kuracaklardı: Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında
Gözaltına alınan kişilerin Alman Federal Meclisi'ne baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

  • Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisi'ne baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

Darbe girişiminin başı Greiz Prensi Heinrich XIII Reuss.
Darbe girişiminin başı Greiz Prensi Heinrich XIII Reuss.

ALMAN İMPARATORLUĞU'NU ÖRNEK ALMIŞLAR

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı. Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

PLANYALARIN İSMİ BELLİ OLDU

Darbe planlayan grubun bu iki ismin çevresinde bir araya geldiği kaydedildi. İki ismin öncülüğünde oluşturulan birliğin diğer üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Maximilian E., Michael F., Paul G., Norbert G., Markus H., Frank H., Matthias H., Ruth L., Andreas M., Thomas M., Harald P., René R., Melanie R., Ralf S., Wolfram S., Thomas T., Marco v. H., Rudiger v. P., eski AfD Belediye Meclis Üyesi Christian W. ve Peter W.

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