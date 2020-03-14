Dünya Almanyada koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı Bağışıklık sisteminizi yüksek tutun
AVRUPA

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı: Bağışıklık sisteminizi yüksek tutun

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı: Bağışıklık sisteminizi yüksek tutun

Almanya'da çalıştığı hastanenin enfeksiyon bölümünde yatan 3 koronavirüs hastasının tedavisiyle ilgilenen Türk hemşire Canan Emcan salgınla ilgili uyarıda bulundu. Emcan, 60 yaş üzeri insanlara, bağışıklık sistemlerini yüksek tutmalarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Almanya'da yaşayan Türk hemşire Canan Emcan uyarı yaptı.
Almanya'da yaşayan Türk hemşire Canan Emcan uyarı yaptı.

Almanya’da Duisburg Essen Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nün yöneticisi Balıkesirli hemşire Canan Emcan, 60 yaş üstü hastaların dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Üniversitenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde yatan 3 koronavirüs hastası olduğunu söyleyen Emcan, izole edilmiş odalarda, dönüşümlü olarak 25 sağlık personeli eşliğinde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Koronavirüse karşı sıkı bir eğitim programından geçtiklerini söyleyen Emcan, "25 kişi, üç vardiya olarak görev yapıyoruz. Hastalarımızın başındayız. Almanya’da iki binden fazla insanda koronavirüs vakasına rastlandı. Halle kenti tüm yuva ve okulların iki haftalığına tatil edildiğini duyurdu. Rostock kentinde binden fazla okul 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi. Almanya’da koronavirüsten 60 yaş üstü 3 kişi yaşamını kaybetmişti. Son olarak ise Baden Württemberg Eyaleti'nde 67, Bavyera'da ise 80 yaşındaki kişiler yaşamını yitirdi. Vücut dirençleri düşük olduğu için 60 yaş üstü kişilerin daha dikkatli olmaları gerekmekte. Bağışıklık sistemlerini yüksek tutacak gıdalar almaları ve açıklanan önlemler ile ilgili kurallara daha dikkatli olmalarını uyarıyorum” dedi.

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"Bizlerin de aileleri tedirgin ama işimiz bu"

Koronovirüsün yol açtığı ölümlerin kendi ailelerini de tedirgin ettiğini söyleyen Canan Emcan şöyle konuştu:

“Tedavi yürütülürken son derece dikkatli davranıyoruz. Özel önlemler aldığımız için korkmuyoruz, bu bizim işimiz. Bu işi uzman olan birileri yapacak, biz de mesleğimizin uzmanıyız. Zaten enfeksiyon bölümünde çalışıyoruz. Tecrübeli bir ekibiz. Bizlerin de aileleri tedirgin ama işimiz bu. Benim mutluluğum, hastalarımızın iyileşmesi, sağlığına dönmesi.”

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