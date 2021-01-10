Dünya Almanyada koronavirüs nedeniyle artan defin işlemleri yetiştirilemiyor
AVRUPA

Almanya'da koronavirüs nedeniyle artan defin işlemleri yetiştirilemiyor

Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi. Almanya'nın Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, perşembe günü krematoryuma 100 cenaze geldiğini, bunların yarısından fazlasını gece mesaisi yaparak yakabildiklerini, 34 cesedin ise hala beklediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik edildiğini aktardı.
Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik edildiğini aktardı.

Almanya'nın Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, ülke basınına yaptığı açıklamada, perşembe günü krematoryuma 100 cenaze geldiğini, bunların yarısından fazlasını gece mesaisi yaparak yakabildiklerini, 34 cesedin ise hala beklediğini söyledi.

Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor: Her iki dakikada biri yaşamını yitiriyor
DÜNYA
Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor: Her iki dakikada biri yaşamını yitiriyor

"İşlemleri yetiştiremiyoruz"

  • "Cesetlerin yakılmasını ve bunların defin işlemini yetiştiremiyoruz." diyen Kratzer, cenaze sayılarının artmasının, cesetlerin beklediği soğutucu mekanların durumunu da etkilediğini kaydetti.

Almanya'da koronavirüs tablosu alarm veriyor: En yüksek seviyeyi gördü
KORONAVİRÜS
Almanya'da koronavirüs tablosu alarm veriyor: En yüksek seviyeyi gördü

Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik edildiğini aktardı.

Raporlu personel sayısı yükseldi

  • Toprak defin işleminin öncelik taşıdığından yakılan cesetlerin defin işlemlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Kratzer, "Bavyera eyaletinde, yasa gereği toprağa defin işleminin, kişinin öldüğü tespit edildikten 96 saat içinde yapılması lazım. Bu süreye, gelecek haftalarda veya aylarda uyulup uyulamayacağı da belirsiz." diye konuştu.

Almanya koronavirüs nedeniyle yabancı ülkelerden tahliye ettiği vatandaşlarına bin Euro'ya varan fatura çıkardı
DÜNYA
Almanya koronavirüs nedeniyle yabancı ülkelerden tahliye ettiği vatandaşlarına bin Euro'ya varan fatura çıkardı

Kratzer, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 30 arttığına işaret ederek, virüs nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünde raporlu personel sayısının yükseldiğini, toprağa defin işlemini yetiştirmek için işe gelen personeli buraya yönlendirdiğini kaydetti.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

  • Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 465 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 40 bin 343'e yükseldi.

Son 24 saatte 16 bin 946 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 527'ye çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 525 bin 300'e ulaştı.

5 bin 320 kişi yoğun bakımda

  • Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 320 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu, bunlardan 3 bin 49'unun ise solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 94, solunum cihazına bağlı olanların sayısının da 17 azaldığı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Lider Hatayda takıldı

Lider Hatay'da takıldı

Siyah beyazlılar deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.
Googleın karakutusu Calico

Google'ın karakutusu Calico

Böyle bir yılda Calico ismini duymadıysanız bir daha duymanız imkansız.
Süper Ligin yeni gol makinesi

Süper Lig'in
yeni gol makinesi

​Beşiktaş maçına da damga vurmayı başardı.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

Vaka azaldıkça test talebi de azalıyor.

​Süper Lig'de ses getiren ayrılık resmileşti.
Yetimin tebessümü

Yetimin tebessümü

​Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimleri sevindirdi.

Silüeti belirdi

Silüeti belirdi

​Orta açıklığında dünyanın en büyüğü olacak.
MEB'den <br>sürpriz karar

MEB'den
sürpriz karar

Tüm okullarda yarın sabah 10'da bayrak töreni yapılacak.
Atık pillerden üretmeyi başardılar

Atık pillerden üretmeyi başardılar

​Piyasa Çin ve Japonya'nın elindeydi.
"Sözde Cumhurbaşkanı"

"Sözde Cumhurbaşkanı"

​Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken açıklama.
Son fotoğrafları oldu

Son fotoğrafları oldu

​Uçak kalkmadan önce paylaşmışlardı...
WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

​Son 24 saatte 1 milyondan fazla indirildi.
Onay verildi

Onay verildi

​Fenerbahçe, Mesut Özil hayaline kavuşuyor.
Rusya'da Karabağ zirvesi

Rusya'da Karabağ zirvesi

​Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek
Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

​Her birine ayrı ayrı ceza yazıldı.
Ümitcan Uygun gözaltında

Ümitcan Uygun gözaltında

​Uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.