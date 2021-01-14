Dünya Almanyada Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı
AVRUPA

Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı

Almanya’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en fazla can kaybı kaydedildi. Ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 164 korona virüs vakası tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı.
Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü, korona virüs salgınına ilişkin Almanya’daki son verileri paylaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 164 korona virüs vakası tespit edildi. Son vaka sayıları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek sayı

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 244 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 43 bin 881’e yükseldi. Son 24 saatte kaydedilen can kaybının salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu açıklandı.

  • Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı. Almanya’da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanya'da Merkel endişeli: 10 haftaya ihtiyacımız var
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanya'da Merkel endişeli: 10 haftaya ihtiyacımız var

İngiltere ve Almanya alarm veriyor: Vaka ve ölümler kontrolden çıktı
DÜNYA
İngiltere ve Almanya alarm veriyor: Vaka ve ölümler kontrolden çıktı
Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.