Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı

Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü, korona virüs salgınına ilişkin Almanya’daki son verileri paylaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 164 korona virüs vakası tespit edildi. Son vaka sayıları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek sayı

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 244 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 43 bin 881’e yükseldi. Son 24 saatte kaydedilen can kaybının salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu açıklandı.

Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı. Almanya’da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

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