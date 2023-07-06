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Dünya

Almanya'da kutsal topraklardan dönen Türk hacılar güllerle karşılandı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizasyonuyla gittikleri kutsal topraklardan dönen Türk hacılar, Hamburg Havalimanı'nda güllerle karşılandı.

13:44 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.

Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.

Kutsal topraklarda hac görevlerini tamamlayarak Hamburg'a dönenlerin yer aldığı kafileyle yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.

Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, meşakkatli bir yolculuğun ardından hacıları yoğun kalabalıkla güllerle karşıladıklarını söyledi.

Hacıların sevinç ve mutluluğuna şahit olduklarını dile getiren Dikeç, "İbadetlerini memnuniyet içinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.


#Almanya
#DİTİB
#Osman Dikeç
36 dakika önce
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