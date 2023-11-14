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Dünya

Almanya'da makinistlerden grev kararı: 20 saatlik uyarı grevine gidilecek

Alman Makinistler Sendikası (GDL) tarafından yapılan açıklamada, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonucu ülke genelinde uyarı grevi kararı aldı.

23:58 - 14/11/2023 Salı
AA
Bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor.

Bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor.

GDL'den yapılan açıklamada, alışılmışın dışında yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarının 15 Kasım'da 20 saatlik toplu uyarı grevine gideceği belirtildi.

Deutsche Bahn'daki makinistlerin ve güvenlik görevlilerinin grevi 15 Kasım Çarşamba saat 22.00'de başlayacak ve 16 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar devam edecek.


Sendika ne istiyor


Sendika, başta makinistler olmak üzere Deutsche Bahn çalışanlarının maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

Deutsche Bahn ise sendikanın taleplerini kabul etmeyerek, GDL'yi çalışanlar için bir çözümle ilgilenmemekle suçladı.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, "Bu grev tamamen gereksiz" ifadesini kullanarak, sendikayı "sorumsuzca" davranmakla suçladı.

Yarın başlayacak iş bırakma eyleminin ülke çapında tüm demir yolu ulaşımını aksatması bekleniyor.

Öte yandan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası da (Ver.di), Deutsche Bank'ın DB Direkt GmbH iştirakindeki işçileri yarın bir günlük greve gitmeye çağırdı.


#Almanya
#demiryolu
#grev
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