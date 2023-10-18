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Dünya

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

10:50 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği menfur katliam ve devam eden İsrail saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildiği" ifade edildi.

Filistin direniş güçlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen grevin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki üniversite, banka, iş yerleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları kapsadığı kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarının da katıldığı grevin, yaşamın tüm alanlarını etkilediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dünkü hastane saldırısı sonrası ilan ettiği 3 günlük yas dolayısıyla resmi kurumlarda bayrakların yarıya indirildiği ifade edildi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, 3 günlük yas ilan etmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.


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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#İsrail
#Gazze
#Batı Şeria
#Doğu Kudüs
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