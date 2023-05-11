Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: İki Türk işçi hayatını kaybetti

"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır."