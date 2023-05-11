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Dünya

Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: İki Türk işçi hayatını kaybetti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen’de bulunan Mercedes fabrikasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

14:31 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Almanya/Baden-Württemberg

Almanya/Baden-Württemberg

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Yerel kaynaklar, Türk kökenli saldırgan ile öldürülen işçilerin arasında daha önce tartışma yaşandığını öne sürdü.


Polisin, 53 yaşındaki saldırganı gözaltına aldığı ve sorgulamak üzere emniyete götürdüğü ifade edildi.


Emniyetten ve resmi makamlardan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır."




#Almanya
#Mercedes
#Saldırı
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