Dünya Almanyada otobüste bıçaklı saldırı
AVRUPA

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı

Almanya'nın Lübeck kentinde bir otobüste bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırıda ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Almanya'da bıçaklı saldırı
Almanya'da bıçaklı saldırı

Almanya'nın Lübeck kentinde bir otobüste bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırıda ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı belirtiliyor.


Polis yaralılarla alakalı bilgi vermekten kaçınırken görgü tanıkları 14 kişinin yaralandığını ancak can kaybının olmadığını belirtti.

Otobüs durağının bulunduğu bölge koruma altına alındı.

Sırt çantasında silahla yolcuların üstüne ateş açmaya başlayan saldırgan, otobüs şoförünün kapıları açmasıyla durduruldu.

Tanıklardan biri "Yolculardan biri koltuğunu yaşlı bir kadına vermek istedi. Saldırgan bunun üzerine bıçağını çıkartıp yaşlı kadını göğsünden bıçaklamaya çalıştı. Bu bir katliamdı." ifadelerini kullandı.

Diğer bir tanık ise saldırıyı "Yolcular otobüsün içinden çığlıklar atarak dışarı fırladı. Bu korkunç bir andı." diyerek anlattı.

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