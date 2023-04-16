Almanya'da PKK sempatizanları yürüyüş düzenledi: Teröristbaşı Cemil Bayık canlı yayında Öcalan'a özgürlük istedi

Terör destekçileri pankartlarla sokaklarda cirit atmaya başladı. Sınırları zorlayan son eyleme ise Almanya polisi seyirci kalmakla yetindi. Bu sırada bir skandal daha yaşandı. Teröristbaşı Cemil Bayık eyleme video mesajla bağlandı ve bir kez daha Öcalan'a özgürlük istedi. O anları PKK'nın yayın organı Medya Haber canlı yayınladı.

Bayık şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de yakında bir seçim gerçekleşecek. Bu seçim çok önemli bir seçimdir. Türkiye’nin kaderi bizim elimizdedir. Biz mücadelemizle onların sonunu getirdik ve bu seçimle bu taçlandırılmalı ve tamamlanmalıdır. Önder Apo, 24 yıldır İmralı zindanında tutuluyor. Herkes şunu bilmeli ki önder Apo’nun fiziki özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz."