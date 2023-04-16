Almanya'da PKK sempatizanları yürüyüş düzenledi, teröristbaşı Cemil Bayık canlı yayında Öcalan'a özgürlük istedi
Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsveç, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları iğrenç bir eylem düzenledi.
Polis seyretmekle yetindi
Terör destekçileri pankartlarla sokaklarda cirit atmaya başladı. Sınırları zorlayan son eyleme ise Almanya polisi seyirci kalmakla yetindi. Bu sırada bir skandal daha yaşandı. Teröristbaşı Cemil Bayık eyleme video mesajla bağlandı ve bir kez daha Öcalan'a özgürlük istedi. O anları PKK'nın yayın organı Medya Haber canlı yayınladı.
'Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz'
Bayık şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de yakında bir seçim gerçekleşecek. Bu seçim çok önemli bir seçimdir. Türkiye’nin kaderi bizim elimizdedir. Biz mücadelemizle onların sonunu getirdik ve bu seçimle bu taçlandırılmalı ve tamamlanmalıdır. Önder Apo, 24 yıldır İmralı zindanında tutuluyor. Herkes şunu bilmeli ki önder Apo’nun fiziki özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz."
PKK Millet İttifakı için oy telaşına düştü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'den destek yağıyor. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a özgürlük vaadinde bulunmasıyla, örgüt içerisinde elebaşları Abdullah Öcalan'ın serbest kalması yönünde umutlar arttı. Böylelikle örgüt, Millet İttifakı için oy telaşına düştü.