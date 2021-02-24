Dünya Almanyada PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor
AVRUPA

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Alman hükümetine sitem eden anne, "Bir buçuk yıldır sessizler. İnsan canı bu kadar mı kıymetsiz?" dedi.

Haber Merkezi AA
Nilüfer T'nin annesi Maide T.
Nilüfer T'nin annesi Maide T.

Başbakanlık önünde eylemini sürdüren anne Maide T, Alman yetkililerin ilgisizliğini eleştirdi.

Maide T, Alman yetkililerin eylemine sessiz kalmalarına anlam veremediğini belirterek, "Neredeyse bir buçuk yıldır eylem yapıyorum. Bu kadar da kayıtsız kalınmaz. Burada kedi köpek için eylem yapmış olsaydım çoktan ne oluyor diye sormuşlardı. İnsan canı bu kadar mı kıymetsiz? Yoksa biz yabancıyız diye mi böyle oluyor? Alman olsaydık farklı mı olurdu? Aklımda bir sürü sorular var ama bu sorulara cevap alamamak beni çok üzüyor. dedi.

Kendi durumunda olan başka aileler de olduğunu bildiğini ifade eden Maide T, diğer ailelere de eylem yapma çağrısında bulunarak, "Birlikte olursak gücümüze güç katılır. Ancak o zaman muvaffak oluruz" diye konuştu.

SOYLU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Maide T, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında kendisinden bahsettiğini ve eylemine destek verdiğini belirterek bundan dolayı kendisine teşekkür etti.

  • Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

PKK kaçırıyor, infaz ediyor
GÜNDEM
PKK kaçırıyor, infaz ediyor

PKK çocuk kaçırıyor
GÜNDEM
PKK çocuk kaçırıyor

Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum
GÜNDEM
Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum

PKK iki öğretmeni kaçırdı
GÜNDEM
PKK iki öğretmeni kaçırdı
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez görüldü

İstavrit avına çıkan balıkçıların ağına takıldı.
Kanlı isyan

Kanlı isyan

Cezaevlerinde çıkan yangın ülkeyi sardı: 75 ölü.
Heyecanlabeklenen proje

Heyecanla
beklenen proje

Trabzon'a 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyacak.

​Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.

Trabzonspor tam kadro

Trabzonspor tam kadro

​Fenerbahçe maçı öncesi sevindiren gelişme.

​Çiftlik Bank firarisi Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi.
Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor.

Erbakan tek başına mücadele etti

Erbakan tek başına mücadele etti

Dönemin Bakanı Günbey 28 Şubat sürecini anlattı.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.