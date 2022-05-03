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Dünya Almanyada polis dehşeti Tutuklamaya çalıştıkları adam hayatını kaybetti
AVRUPA

Almanya’da polis dehşeti: Tutuklamaya çalıştıkları adam hayatını kaybetti

Almanya’nın Mannheim kentinde, bir kişi polis tarafından zorla tutuklanmak isterken hayatını kaybetti. Olayın ardından 150 kişilik bir grup, ellerinde ırkçılık karşıtı pankartlarla polise protesto düzenledi.

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Haber Merkezi İHA
Almanya’da polis dehşeti: Tutuklamaya çalıştıkları adam hayatını kaybetti
Almanya’da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü

Almanya’nın Mannheim kentinde pazar meydanı yakınında dün öğleden sonra iki polis memuru, bir adamı kontrol etmek istedi. 47 yaşındaki şahıs polislere direnince polis, şahıs zor kullanarak tutuklamak istedi. Tutuklanma sırasında fenalık geçiren adamın bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kimliği henüz açıklanmayan adamın hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

POLİSE IRKÇILIK SUÇLAMASI

Olayın ardından 150 kişilik bir grup, ellerinde ırkçılık karşıtı pankartlarla polise protesto düzenledi. Eyalet Kriminal Polis Dairesi (LKA) ırkçı suçlamalarının önüne geçmek için bir paylaşım yaparak "Ölen kişi Türk vatandaşı değil" açıklaması yaptı.

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