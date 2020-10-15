Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede

Almanya'da salgının başladığı günden bu yana en yükske vaka sayısı tespit edildi. Bir günde tespit edilen 6 bin 638 vaka ile rekor kırıldı.

KORONAVİRÜS Almanya ikinci dalga tehlikesi: Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Başbakan Angela Merkel, virüsün yayılma hızını dizginlemek için bir dizi yeni tedbir açıklamaya hazırlanıyor.

16 eyaletin valisiyle bir toplantı yapan Merkel, görüşmeler sonrası bir basın açıklaması yaparak "Özellikle gençlerimize sesleniyoruz. Yarın iyi bir hayat sürebilmek için bugün biraz daha az parti yapmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.