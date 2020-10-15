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Dünya Almanyada rekor Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede
AVRUPA

Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede

Almanya'da bir günde 6 bin 638 vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlamasından bu yan bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı.

Haber Merkezi Diğer
Almanya'da vaka sayısı artıyor.
Almanya'da vaka sayısı artıyor.

Almanya'da salgının başladığı günden bu yana en yükske vaka sayısı tespit edildi. Bir günde tespit edilen 6 bin 638 vaka ile rekor kırıldı.

Almanya ikinci dalga tehlikesi: Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
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Almanya ikinci dalga tehlikesi: Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Başbakan Angela Merkel, virüsün yayılma hızını dizginlemek için bir dizi yeni tedbir açıklamaya hazırlanıyor.

16 eyaletin valisiyle bir toplantı yapan Merkel, görüşmeler sonrası bir basın açıklaması yaparak "Özellikle gençlerimize sesleniyoruz. Yarın iyi bir hayat sürebilmek için bugün biraz daha az parti yapmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Almanya en çok vaka görüldüğü beşinci ülke: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 194’e çıktı
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