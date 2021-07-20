Dünya Almanyada sel bilançosu ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 171e yükseldi
AVRUPA

Almanya'da sel bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 171’e yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171'e çıktığı bildirildi. Daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişi aranıyor.

Haber Merkezi AA
Almanyada sel bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 171’e yükseldi
Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polisine dayandırdığı haberde, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122'ye ulaştığı belirtildi.

Haberde Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e yükseldiği bildirildi.

Köln Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada arama kurtarma köpeğinin desteğiyle Bad Münstereifel beldesinde henüz kimliği tespit edilmeyen bir ceset bulunduğu aktarıldı.

16 kişi aranıyor

Açıklamada, daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldığı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişinin arandığı belirtildi.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 171'e çıktı.

Öte yandan sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarından veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerinde yerleştirilmelerinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından endişe ediliyor.

Sel bölgelerinde aşı kampanyasına hazırlık

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın bu sebeple selden etkilenen bölgelerde aşı kampanyası düzenlemeye hazırlandığı kaydedildi.

Diğer taraftan "Marburger Bund" adlı Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, afet bölgesinde hasta bakımına ilişkin endişeli olunduğu belirtilerek bu bölgede çok sayıda muayenehanenin sular altına kaldığı için çalışmadığı veya tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada temel hasta bakımı için bölgede "acil muayenehanelerin" ve "acil eczanelerin" oluşturulması istendi.

Almanya’da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuştu.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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