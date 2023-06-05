Almanya'da sokaklar karıştı: Taş ve sopalarla karakola saldırdılar

Birleşik Krallık İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı ve eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik mesajında, fake bir hesabı etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Moore, sahte bir hesabı mesajına etiketlediğini fark etmesinin ardından ise yine Türkçe olarak, “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” dedi.