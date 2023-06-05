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Almanya'da sokaklar karıştı: Taş ve sopalarla karakola saldırdılar

Almanya’da Neonazilere yönelik saldırılar düzenlediği suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E’nin hapis cezasına çarptırılmasının protesto edildiği Leipzig kentinde, sokaklar yangın yerine döndü.

08:01 . 5/06/2023 Pazartesi
AA
Almanya'nın Liepzig kentinde aşırı sol gruplar protesto çağrısı yaparak sokağa döküldü

Almanya'nın Liepzig kentinde aşırı sol gruplar protesto çağrısı yaparak sokağa döküldü

Yüzlerce kişi, Lina E’ye hapis cezası verilmesini protesto etmek için gece yarısı taş ve sopalarla şehirdeki karakola saldırdı.


Yaklaşık 10 saat süren ve sabah sona eren olaylar sonucu çevrede ve karakolda ciddi hasar oluştu.


Karakola giden yolu kapatmak isteyen göstericilerin, bir karavanı parçalayarak barikat oluşturduğu, polisin müdahale ederek barikatın ateşe verilmesini önlediği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda da aralarında maskeli kişilerin bulunduğu göstericiler, taş ve havai fişeklerle polise saldırmış, çok sayıda otomobil zarar görmüştü.


Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken, bazı göstericiler de gözaltına alınmıştı.


- Lina E'ye "suç örgütüne üye olmak"tan hapis cezası verilmişti

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada, 31 Mayıs'ta 28 yaşındaki Lina E'ye "suç örgütüne üye olmak"tan 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.


Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, sanıkların 2018-2020 döneminde Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde 13 kişinin yaralandığı Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina E'nin saldırılarda grubun lideri olduğu öne sürülmüştü.




#Almanya
#Lina E
#Gösteri
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