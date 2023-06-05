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Dünya

MI6 Başkanı'ndan skandal hata: Hakan Fidan'ı sahte hesapla tebrik etti

Birleşik Krallık İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı ve eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik mesajında, fake bir hesabı etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Moore, sahte bir hesabı mesajına etiketlediğini fark etmesinin ardından ise yine Türkçe olarak, “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” dedi.

07:38 . 5/06/2023 Pazartesi
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MI6'in başkanı Richard Moore, Hakan Fidan'ı tebrik ederken parodi hesabı gerçek sandı

MI6'in başkanı Richard Moore, Hakan Fidan'ı tebrik ederken parodi hesabı gerçek sandı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’ı sosyal medya üzerinden tebrik etti. Moore, tebrik mesajında Dışişleri Bakanı Fidan’a ait olmayan sahte hesabı etiketledi.


İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlar ile dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Cleverly mesajında, “Dr. Hakan Fidan'ı Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum. İngiltere ve Türkiye, terör tehditleriyle mücadele ediyor ve NATO'da yan yana çalışıyor. Birlikte çalışmayı ve dostluğumuzu derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.



MI6 Başkanı Moore, sahte hesabı gerçek sandı

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi MI6 Başkanı Moore ise, mesajında Bakan Fidan'a ait olduğunu sandığı sahte bir hesabı etiketleyerek, Türkçe olarak “Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!” yazdı.



Moore, sahte bir hesabı mesajına etiketlediğini fark etmesinin ardından ise yine Türkçe olarak, “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” dedi.






#Richard Moore
#Birleşik Krallık İstihbarat Servisi
#MI6
#Hakan fidan
42 dakika önce
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