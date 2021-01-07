Dünya Almanyada sadece bir günde bin 70 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
AVRUPA

Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da sadece bir günde bin 70 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1070 artarak 37 bin 607'ye yükseldi. Ayrıca 46 bin 332 kişi Kovid-19 aşısı oldu, böylece 27 Aralık'ta başlayan aşılama sürecinde 417 bin 60 kişi aşı yaptırdı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Krematoryumlar cesetlerle doldu.
Fotoğraf: Arşiv / Krematoryumlar cesetlerle doldu.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı bir milyon 835 bin 38'e çıktı.

Son 24 saatte 1070 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 607'ye, iyileşenlerin sayısı da bir milyon 474 bine ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 332 kişi Kovid-19 aşısı oldu, böylece 27 Aralık'ta başlayan aşılama sürecinde 417 bin 60 kişi aşı yaptırdı.

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5 bin 491 kişi yoğun bakımda

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 491 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu ve bunlardan 3 bin 99'unun solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 78, solunum cihazına bağlı olanların sayısının da 24 azaldığı aktarıldı.

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Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılarak uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 5 Ocak'ta yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve 16 Aralık’tan beri yürürlükteki mevcut tedbirlerin süresi, 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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