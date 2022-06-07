Dünya Almanyada tedarik krizi Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdi
AVRUPA

Almanya'da tedarik krizi: Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdi

Almanya'da enflasyon 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Tedarik sıkıntısının baş gösterdiği ülkede, gıda ürünlerine yüzde 50-70 arasında zam yapıldı. Yaşanan krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyada tedarik krizi: Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdi
Alman Süpermarket devi Rewe ürünlere sınırlama getirdi

Almanya'da enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında artış devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

GIDA ÜRÜNLERİNE ZAM

Artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları tüketicileri olumsuz etkiliyor. Son 48 yılın enflasyon rekorunun kırıldığı ülkede gıda sıkıntısı da baş göstermeye başladı. Ayçiçek yağının fiyatının geçtiğimiz yıllara göre iki kat arttığı ülkede buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt, sıvı ve işlenmiş yemeklik yağ ürünlerine ciddi oranda zam yapıldı.

Yapılan zamların ardından oluşan talep market raflarını etkiledi. Bazı indirimli marketler, birçok üründe yüzde 50-70 arasında zam yapacağını duyurdu.

MÜŞTERİLERE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Gıda ürünlerini etkileyen krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi. Söz konusu ürünlerin altına yerleştirilen uyarı notlarında müşterilere bir paketten fazla ürün alınmaması için uyarı yapıldı.

Avrupa'nın göz bebeği Almanya'da görülmemiş tablo: Vatandaş alışveriş yapmaktan korkuyor
EKONOMİ
Avrupa'nın göz bebeği Almanya'da görülmemiş tablo: Vatandaş alışveriş yapmaktan korkuyor
Türkiyede tek örnek

Türkiye'de tek örnek

​300 bin turisti ağırlayacak.
Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü.
Adaların egemenliği tartışılır

​Bakan Çavuşoğlu 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyardı.

​Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı.

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.