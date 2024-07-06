Almanya'da Türkiye alarmı: Onbinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

A Milli Takımımız bu akşam EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.





Erdoğan mücadeleyi trübünden takip edecek





Öncesinde siyasi gerileme sahne olan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumdan takip edecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı.









Almanya endişeli





Alman güvenlik yetkilileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini endişeyle takip ediyor.





Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya'da ülkücü hareketin yaklaşık 12 bin 500 kişi tarafından temsil edildiğini varsayıyor.





Koruma Dairesi, yakın zamandan yayınladığı 2023 raporunda ülkücü hareketi destekleyenlerin dış dünyaya çoğunlukla ılımlı olduğu ifadelerine yer verildi.





"Erdoğan'ın ziyareti durumu duygusallaştırabilir"





Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer verilen analizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin havayı duygusallaştırmasından endişe edildiği ifade edildi.





Analizin devamında Türkiye'nin Hollanda'ya karşı oynayacağı maçı kaybetmesi durumunda siyasi aşırılık ile sportif hayal kırıklığının tehlikeli bir karışım haline gelebileceği söyleniyor.





Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael Roth (SPD), X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Almanya'daki Türk kökenli toplumu bölmek" istemekle suçlamasına yer verilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçiliği körüklediği iddia edildi.









Almanya'da 'bozkurt' yasağı gündemde





Analizin diğer kısmında ise Merih Demiral hareketinin ardından Avusturya'da olduğu gibi Almanya'da da yeniden "bozkurt" yasağının gündeme geldiği belirtildi.





"UEFA'nın Demiral'e iki maç ceza vermesi, cumartesi günü durumu daha da alevlendirebilir" ifadelerine yer verilen analizde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in UEFA'nın kararını "son derece yanlış" olarak nitelendirmesi ve resmi duyurudan önce Bild gazetesinde yayınlanmasının bazı lobileri etkisi altına aldığına değinildi.





"Turnuvanın en büyük operasyonu"





Berlin Polis Sözcüsü tarafından gazeteye yapılan açıklamada maçın büyük bir meydan okuma olacağı belirtilirken Avrupa Şampiyonası sürecinin en büyük operasyonu olacağı ifadelerine yer verildi.





Taraftar yürüyüşleri ve sloganlarla nasıl başa çıkılacağına detaylıca çalıştıklarını söyleyen Berlin Polis Sözcüsü normalden katbekat fazla polisin görev yapacağını duyurdu.





Bozkurt işaretinin Almanya'da yasak olmadığını belirten Berlin Polis Sözcüsü, Türk taraftarları stadyumda bu hareketi yapmasının UEFA'nın meselesi olacağını belirtti.















