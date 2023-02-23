Almanya’da Ukrayna’ya silah verilmesin kampanyası

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Rusya-Ukrayna savaşında ikinci yıla giriliyor. Kış aylarında çatışmaların azalmasının ardından bahar ayında yeniden alevlenmesi bekleniyor.
Bu kapsamda Ukrayna destekçisi Batı, silah yardımını artırdı. Bu yardımlara Almanya'da destek verirken, ülkede yardımlara karşı imza kampanyası başlatıldı.
600 binden fazla kişi imza attı
Almanya’da, federal hükümetin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Ukrayna'ya silah verilmesinin durdurması için düzenlenen kampanyaya yüz binlerce kişi katıldı.
Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht ile gazeteci-yazar Alice Schwarzer tarafından change.org internet sayfasında “Barış için manifesto” başlığı altında başlatılan kampanyaya 600 binden fazla kişi imza attı.
Kampanyayı ilk imzalayanlar arasında bazı siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve siyasal bilimciler yer alıyor.
"Avrupa'da çok sayda insan savaşın yayılmasından korkuyor"
Wagenknecht ve Schwarzer’in kaleme aldığı yazıda, çatışmaların bu şekilde devam etmesi durumunda Ukrayna’nın nüfusunun çok geçmeden azalacağı ve harap bir ülke haline geleceği belirtilerek, "Avrupa'da çok sayda insan da savaşın yayılmasından korkuyor. Kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe ediyorlar." ifadesine yer verildi.
Yazıda, Ukrayna’nın Batı'nın desteğiyle bazı muharebelerini kazanabileceği, ancak dünyanın en büyük nükleer gücü karşısında savaşı kazanamayacağı ifade edildi.