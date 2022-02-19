Almanya'da 'Zeynep' adı verilen kasırgada 3 kişi öldü

Şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi, tren seferleri iptal edildi ve bazı evlerin çatılarında ağır hasar meydana geldi.
- Çok sayıda araç, üzerlerine devrilen ağaçlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Baltık Denizi'nde Fehmarn Adası'nı ana karaya bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.
Kasırga, Kuzey Denizi adası Wangerooge'de, 1 kilometre uzunluğundaki plajın kumunun yüzde 90'ını yok etti.
Alman Meteoroloji Dairesi, Zeynep kasırgasının Baltık Devletleri üzerinden Rusya'ya yöneleceğini, Almanya'daki etkisinin bugünden itibaren yavaşlayarak azalacağını duyurdu.