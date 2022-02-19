Dünya Almanyada Zeynep adı verilen kasırgada 3 kişi öldü
AVRUPA

Almanya'da 'Zeynep' adı verilen kasırgada 3 kişi öldü

Almanya'da "Zeynep" adı verilen kasırga, ülkeyi etkisi altına alırken 3 kişi hayatını kaybetti. Saatteki hızı yer yer 170 kilometreyi bulan kasırga, 3 kişinin ölümüne ve ciddi hasara neden oldu.

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Haber Merkezi AA
Almanyada Zeynep adı verilen kasırgada 3 kişi öldü
Foto: Arşiv.

Şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi, tren seferleri iptal edildi ve bazı evlerin çatılarında ağır hasar meydana geldi.

  • Çok sayıda araç, üzerlerine devrilen ağaçlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Baltık Denizi'nde Fehmarn Adası'nı ana karaya bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Kasırga, Kuzey Denizi adası Wangerooge'de, 1 kilometre uzunluğundaki plajın kumunun yüzde 90'ını yok etti.

Alman Meteoroloji Dairesi, Zeynep kasırgasının Baltık Devletleri üzerinden Rusya'ya yöneleceğini, Almanya'daki etkisinin bugünden itibaren yavaşlayarak azalacağını duyurdu.

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