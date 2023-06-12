Almanya'daki genç erkeklerin üçte biri kadına şiddeti 'kabul edilebilir' buluyor

Çocuklara yardım kuruluşu Plan International Germany tarafından yaptırılan anketin bulguları bölgesel gazete Westdeutsche Allgemeine Zeitung'da yayınlandı. CNN International'ın haberine göre internet üzerinden gerçekleştirilen araştırma için Almanya genelinde 18-35 yaş arası bin erkek ve bin kadından oluşan bir gruba erkeklik konusundaki görüşleri soruldu.

Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 34'ü geçmişte kadın partnerlerine "onlara saygı aşılamak" için şiddet uyguladığını itiraf etti.

Yüzde 33'ü eşleriyle tartışırken ara sıra "ellerinin kalkmasının" kabul edilebilir olduğunu düşündüklerini söyledi.

Mağduru suçlama ve çifte standart konusundaki tutumları araştıran anket, erkeklerin yüzde 50'sinin çok sayıda cinsel partneri olan bir kadınla ilişki istemeyeceklerini söylerken, görüşülen kadınların yüzde 20'sinin bu ifadeye katıldığını ortaya çıkardı.

Anket ayrıca, bir ilişkideki beklentilerin erkekler ve kadınlar arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Erkeklerin yüzde 52'si "evin geçimini sağlayan - ev hanımı modeli" şeklinde bir ilişki istiyordu.

Avrupa'daki en yüksek kadın cinayeti oranı

Almanya Federal Kriminal Polisinin (BKA) verilerine göre, 2021'de Almanya'da 115 bin kadın partner şiddetinin kurbanı oldu.

BKA'nın verilerine göre, Almanya aynı zamanda Avrupa'daki en yüksek kadın cinayeti oranlarından birine sahip.







