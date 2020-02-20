Dünya Almanyadaki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış
AVRUPA

Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı. 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Bugün Almanya’nın Hanau şehrinde gerçekleşen ırkçı terör saldırısını düzenleyen katilin, olaydan 6 gün önce suç mahaline gelerek keşif yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

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Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

6 gün önce keşif yapmış

6 gün önce keşif yapmış

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