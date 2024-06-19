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Dünya

Almanya'daki lisede Filistin korkusu: Okul yönetimi mezuniyet törenini iptal etti

Almanya'da hükümetin soykırımcı İsrail'e olan desteği ülkedeki okullarda da etkisini gösterdi. Almanya'da Tiergarten Lisesi yönetimi, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" mezuniyet törenini iptal etti. Bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderen yönetim, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığını ileri sürdü.

19:03 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Almanya'da bir lise, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Tiergarten Lisesi yönetimi, bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderdi.

Yazıda, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığı belirtildi.

"Kefiyeyi yasaklayamayacaklarından böyle bir karar aldıar"

Okul yönetiminin, törende taşkınlıkların yaşanabileceği ve etkinlikte güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesi taşıdığı aktarılan yazıda, törenin iptal edildiği kaydedildi.

Yazıda, bu durumun "üzücü" olduğu ifade edilerek öğrencilerin karnelerini temmuz başında okuldan alabileceği bilgisi verildi.

Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

"Törene kefiye takarak katılmak istediler"

Bir WhatsApp grubunda yer alan 120 öğrenciden 50'sinin törene Filistin'i desteklemek için Filistin kefiyesi takarak katılmak istediğine ilişkin bilgi alındığı ifade edilen haberde, velilerin törende özel bir güvenliğin görevlendirilmesi yönündeki teklifinin de okul yönetimince reddedildiği kaydedildi.

Berlin eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun basından öğrenildiği ve ilgili daireye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "okul yönetimiyle bir çözüm bulunmasının amaçlandığı ve karnelerin öğrencilere uygun bir ortamda verilmesini sağlamak istendiği" kaydedildi.



#Almanya
#Berlin
#Filistin'e destek
#Lise
#Mezuniyet Töreni
36 dakika önce
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