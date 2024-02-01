Almanya'da yaşayan Türklerin öncülüğünde kurulan DAVA (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch-Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) Partisi, 9 Haziran’da Avrupa Parlamentosu (AP), ardından da 2025'te yapılacak olan federal seçimlere katılmaya hazırlanıyor. Partinin ilk seçimi AP seçimleri olacak. Bu seçime Almanya'daki katılım oranının yüzde 50 olması bekleniyor. Almanya'nın vatandaşlığa yeni kabul edecekleriyle birlikte yaklaşık 5 milyon yeni oy potansiyeli bulunması, ülkede panik havasına neden oluyor.





PARTİ OLMAK İÇİN İLK ADIM

DAVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Haziran ayındaki AP seçimlerine katılmak istediklerini anlatan Zingal, “AP seçimlerine katılmak istiyorsanız ya parti olacaksınız ya da siyasi oluşum. Bu nedenle DAVA, partiye alternatif bir seçenek olarak siyasi oluşum statüsünde kuruldu. AK Parti ile siyasi herhangi bir bağımız yok. Alman yasalarına göre kurulmuş olan siyasi bir oluşumuz. Siyasi Parti Yasası'na göre de parti olmak için ilk adımı attık” dedi.





ALMANYA'DA SİYASİ BOŞLUK VAR

Siyasi oluşumun misyonuna ilişkin bilgi veren Zingal, “Almanya'da büyük siyasi boşluk olduğunu gördük. Mevcut partilerde vatandaşlarımız yeterince temsil edilemiyor. Bu durumdan uzun yıllardır mutsuz olan insanlarımız siyasi arayış içerisindeydi. 10 sene Sosyal Demokrat Parti’de görevliydim. Siyaset yapma noktasında yetersiz kaldığını gördük. Dolayısıyla böyle bir siyasi oluşumu kurduk. Bugüne kadar temsil edilmediklerini hissedenleri, temsil sıfatına kavuşturmak istiyoruz. Parlamentodaki siyasetçiler bizim sesimizi duyurmuyorlar. Bunun için yola çıktık” diye konuştu.





AZ OYLA VEKİL ÇIKARABİLİRİZ

Partinin kurucularının büyük çoğunun Türkler olduğunu, ancak tüm azınlıklara açık bir siyasi oluşum olduklarını ifade eden Zingal, şunları kaydetti: “AP seçimlerinde baraj söz konusu değil. Dolayısıyla az oyla vekil çıkarma imkanımız var. Yine de çok yoğun çalışmamız gerekiyor. İlk etapta seçim pusulasına girmek için hak kazanmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de destek imzası (Almanya genelinde 4 bin imza) toplamamız lazım. Ardından seçim propagandalarımız tam manasıyla başlayacak. Umutluyuz, çünkü yoğun bir ilgi söz konusu.”





HEDEF FEDERAL SEÇİMLER

“Alman medyasının ve bazı siyasilerin bakış açısı şu: Çifte vatandaşlık yasası geliyor. Dolayısıyla birçok Türk veya diğer yabancılar Alman vatandaşı olabilirler. Alman vatandaşı oldukları takdirde oy kullanabilirler. Bu insanların da o zaman parlamentoya yansımaları veya oy vererek siyasette daha etkin rol oynama şansı oluyor. Yani siyasi aktör pozisyonuna geçiyorlar. Biz de meseleyi buradan görüyoruz. İlk hedef AP seçimleri, ardından 2025'te yapılacak eyalet ve federal seçimler. İki hafta içerisinde de programımızı açıklayacağız.”





Adaylar tanıdık

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, yeni dönem AP milletvekillerini belirlemek için 6-9 Haziran’da seçime gidecek. Almanya’daki seçim 9 Haziran’da yapılacak. DAVA da AP'ye milletvekili seçmek için yarışa girmek istiyor. DAVA’nın duyurduğu adaylar arasında eski Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreterliği görevini yapmış olan Dr. Ali İhsan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş da bulunuyor. Ünlü, aynı zamanda 2015 yılında Almanya Federal Liyakat Nişanı almıştı.





Alman siyasetçiler panikledi

DAVA oluşumunun Alman medyasında yer almasının ardından Alman siyasetçilerden tepkiler geldi. Yeşiller Partisi’nden Türkiye kökenli Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, “Burada seçimlere katılan Erdoğan uzantısı bir siyasi parti ihtiyacımız olan son şey” dedi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU)-Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakından olan eski sağlık bakanı Jens Spahn (CDU/CSU) ise “Erdoğan-AK Parti'nin Almanya'daki bir uzantısı, ülkedeki bir başka aşırı parti olacaktır” ifadelerini kullandı. Göç ve güvenlik konularında uzman olan CDU/CSU’lu Christoph de Vries de “Türk-İslamcı bir parti” olarak tanımladığı DAVA ile Erdoğan’ın DİTİB’in yanı sıra başka bir araca daha sahip olduğunu ve güvenlik birimlerinin bu partiyi izlemesi gerektiğini söyledi.



