​Almanya’dan insanlık dışı karar: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum Almanya’dan insanlık dışı karar: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile gençlik dairesi tarafından ellerinden alındığı ifade edildi. Bu karar karşısında şoka uğrayan aile haksız bir şekilde ellerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istiyor.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 00:18 Yeni Şafak