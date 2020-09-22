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Dünya Almanyadan insanlık dışı karar Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum
AVRUPA

​Almanya’dan insanlık dışı karar: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum

Almanya’dan insanlık dışı karar: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile gençlik dairesi tarafından ellerinden alındığı ifade edildi. Bu karar karşısında şoka uğrayan aile haksız bir şekilde ellerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun ailesinin ellerinden alınan oğullarından biri
Uzun ailesinin ellerinden alınan oğullarından biri

Konuyla ilgili konuşan anne Nilgün Uzun, çocuklarını 10 Ağustos günü kreşe bırakmasının ardından çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından kendinden habersizce kreşten alındığını ifade etti. Uzun, Gençlik Dairesi yetkililerinin gerekçe olarak ‘darp’ ve ‘sağlık sorunları’ gösterildiğini dile getirdi.

Uzun ailesinin ellerinden alınan oğullarından diğeri

Devşirecek çocuk arıyor
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Devşirecek çocuk arıyor

HRİSTİYAN YAPILMASINDAN KORKUYOR

Nilgün Uzun
  • Uzun, Alman yetkililerinin yaptığının asla kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum” dedi. Uzun açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Bana telefon açıyorlar. ‘Çocuklarınızı darp ve sağlık sorunlarından dolayı aldık’ dediler. Kendi aralarında mahkeme etmişler. Ben çocuklarımı darp ediyormuşum. Bundan dolayı elimden almışlar. Bir insan çocuğunu nasıl darp eder? Çocuklarının başka bir aileye verilip Hristiyan yapılmasından korkuyorum. Yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarımı geri istiyorum.”

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