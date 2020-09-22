​Almanya’dan insanlık dışı karar: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum

Konuyla ilgili konuşan anne Nilgün Uzun, çocuklarını 10 Ağustos günü kreşe bırakmasının ardından çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından kendinden habersizce kreşten alındığını ifade etti. Uzun, Gençlik Dairesi yetkililerinin gerekçe olarak ‘darp’ ve ‘sağlık sorunları’ gösterildiğini dile getirdi.
HRİSTİYAN YAPILMASINDAN KORKUYOR
- Uzun, Alman yetkililerinin yaptığının asla kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum” dedi. Uzun açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Bana telefon açıyorlar. ‘Çocuklarınızı darp ve sağlık sorunlarından dolayı aldık’ dediler. Kendi aralarında mahkeme etmişler. Ben çocuklarımı darp ediyormuşum. Bundan dolayı elimden almışlar. Bir insan çocuğunu nasıl darp eder? Çocuklarının başka bir aileye verilip Hristiyan yapılmasından korkuyorum. Yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarımı geri istiyorum.”