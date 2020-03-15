Almanya'dan kritik koronavirüs kararı: 5 ülkeye sınırlarını kapattı

Almanya’nın, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle yarından itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlayacağı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün hem Almanya’da hem de komşu ülkelerde hızlı ve agresif şekilde yayıldığını söyledi.

Bu olayı ciddiye aldıklarını ve buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Seehofer, "Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında geçici olarak yeniden kontroller yapılmasına karar verdik." dedi.

Seehofer, sınır kontrollerinin yarın sabah yerel saatle 08.00’de başlayacağını kaydetti.

FOTOĞRAF 8 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu. Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek. İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor. Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti. Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı. BiP'te paylaş

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"Karar, Merkel ve ilgili eyalet başbakanlarıyla alındı"

Geçerli bir seyahat nedeni bulunmayanların ülkeye girişine ve ülkeden çıkışına izin verilmeyeceğine dikkati çeken Seehofer, mal ticareti ve çalışmak için sınırları geçmesi gerekenlerin bu uygulamanın dışında tutulacağını belirtti.

Seehofer, Alman vatandaşlarının ise ülkelerine girme hakkı bulunduğunu aktardı.

Bu kararı Başbakan Angela Merkel ve ilgili eyalet başbakanlarıyla aldıklarını dile getiren Seehofer, sınırlarda kontrol yapılacağına ilişkin Avrupa Birliğinin (AB) ve ilgili ülkelerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Federal Polis Başkanı Dieter Romann da bu uygulamayla sınırların kapatılmadığını belirterek, sınırları kapatmakla sınırları kontrol etmenin ayrı şeyler olduğunun altını çizdi.

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