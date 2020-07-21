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Dünya Almanyadan Mısırın Libyaya askeri müdahale planına tepki Memnuniyetle karşılanmaz
AVRUPA

Almanya'dan Mısır’ın Libya'ya askeri müdahale planına tepki: Memnuniyetle karşılanmaz

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Mısır'ı Libya'ya askeri müdahale planları nedeniyle eleştirdi. Alman hükümetinin Libya'daki taraflar ve bölgesel aktörlerle yaptığı görüşmelerle uzun zamandır Libya'daki gerginliği azaltmaya çalıştığını ifade eden Maas, "Askeri görevlendirmelerle ilgili kararlar gerilimi daha fazla tırmandırma tehlikesi getirdiği için memnuniyetle karşılanamaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Heiko Maas
Heiko Maas

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin’in Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planları konusundaki endişesini dile getirdi.

Alman hükümetinin Libya'daki taraflar ve bölgesel aktörlerle yaptığı görüşmelerle uzun zamandır Libya'daki gerginliği azaltmaya çalıştığını ifade eden Maas, "Askeri görevlendirmelerle ilgili kararlar gerilimi daha fazla tırmandırma tehlikesi getirdiği için memnuniyetle karşılanamaz." dedi.

  • Heiko Maas, çatışan tarafların Sirte ve Cufra bölgelerini kontrol etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla "silahlardan arındırılmış bölgeler" oluşturulmasını savundu.

Maas ayrıca Libya'daki tarafları siyasi bir çözüm yolunu açabilecek ve sürdürülebilir bir ateşkes için 5 5 biçimindeki müzakerelere dönmeye çağırdı.

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Libya'ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki öneriyi onaylamıştı.

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