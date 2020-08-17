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Dünya Almanyadan Yunanistana MEB baskısı Mısır ile imzaladığınız anlaşmayı onaylamayın
ORTADOĞU

Almanya'dan Yunanistan'a MEB baskısı: Mısır ile imzaladığınız anlaşmayı onaylamayın

Türkiye'nin diplomasi kapısını aralamasını zayıflık olarak gören Yunanistan hükümetinin Mısır ile imzaladığı MEB anlaşması bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Yunan basını, Mısır-Yunanistan arasında imzalanan MEB anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması için Atina'ya baskı yaptığını öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkel ve Miçotakis.
Merkel ve Miçotakis.

Türkiye'nin hidrokarbon araştırma faaliyetleri kapsamında Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunanistan'da büyük paniğe yol açtı.

Ankara'nın bu adımı sonrası Avrupa Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağıran Yunanistan, buradaki zirveden hiçbir sonuç alamadı.

  • Türkiye'ye yaptırım ve kınama kararı bekleyen Yunan hükümeti, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerin engellemesi ile büyük hüsrana uğradı.

ALMAN HÜKÜMETİ DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunun diplomasi yolu ile çözülmesi için yaptığı çağrıların ardından Alman hükümeti devreye girmişti.

Yunanistan önce masaya oturmayı kabul ederken ardından ise Mısır ile MEB anlaşması imzalayarak diplomasi masasını devirmeyi tercih etmişti.

ATİNA'YA 'ANLAŞMAYI ONAYLAMA' BASKISI

Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun yeniden sağlanması için Atina'ya baskı yaptığı öne sürüldü.

YUNANİSTAN'IN TALEPLERİ HUKUKSUZ!

Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet alanına Meis adası üzerinden itiraz edip Mavi Vatan’ı işgal rüyası görse de uluslararası hukuk, Atina merkezli tezlerin yanlışlığını net biçimde ortaya koyuyor.

  • Meis, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan bir ada. Bu haliyle doğrudan Türk karasuları içerisinde. Uluslararası denizcilik hukukunun ‘denizlerin adil bir biçimde paylaşılmasını’ öngören ilkeleri Yunanistan’a Meis üzerinden hiçbir hak tanımıyor.

Atina blöf peşinde: Yunan ordusu tek bir kurşun dahi atamaz
OYNAT
Atina blöf peşinde: Yunan ordusu tek bir kurşun dahi atamaz
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan hükümeti, Ankara'yı savaşla tehdit etmeye kalkıştı. Savunma sanayi analistleri, Yunan ordusunun mevcut durumu ile stratejik üstünlük sağlayamayacağını ve büyük bir devletin desteğini almadan TSK ile çatışmaya bile giremeyeceğinin altını çiziyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Atina'daki panik havasının perde arkasını anlattı:
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