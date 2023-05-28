Almanya'nın Erdoğan korkusu: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz

Ralf Stegner
Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek.
Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek
Türkiye'deki
ler dünyadan da yakından takip ediliyor. Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Alenen Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı
Alenen Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı
Alman Welt gazetesinde yer alan habere göre alenen Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi çağrısında bulunan Stegner
"Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’a alternatif olan adaya başarılar dilemeye odaklanmalıyız. Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz.
" ifadelerini kullandı.
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2 saat önce