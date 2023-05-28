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Dünya

Almanya'nın Erdoğan korkusu: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner “Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz.” yorumunda bulundu.

12:51 . 28/05/2023 Pazar
Diğer
Ralf Stegner

Ralf Stegner

Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek.

Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek

Türkiye'deki
ler dünyadan da yakından takip ediliyor. Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Alenen Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Alman Welt gazetesinde yer alan habere göre alenen Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi çağrısında bulunan Stegner
"Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’a alternatif olan adaya başarılar dilemeye odaklanmalıyız. Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz.
" ifadelerini kullandı.


#Ralf Stegner
#Almanya
#Seçim
#Türkiye
#Erdoğan
2 saat önce
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