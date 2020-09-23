Almanya'nın eski büyükelçisi skandal yazısında AB'ye seslendi: Erdoğan'ın gitmesini bekleyin

Doğu Akdeniz krizi sonrası Yunanistan, Fransa ve Almanya medya organlarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında başlatılan provokatif yayınlar sürüyor.

Son olarak iki ay öncesine kadar Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Martin Erdmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung'da Türkiye hakkında bir yazı kaleme aldı.

AB'YE AKIL VERDİ!

Türkiye ve AB arasında süren gerginliği değerlendiren Erdmann yazısında küstah ifadelere yer verdi. AB'ye "akıl" veren Erdmann yazısında "Erdoğan'ın gitmesini bekleyin" dedi.

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"ERDOĞAN'IN GİTMESİNİ BEKLEYİN"

Erdmann, "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde" isimli makalesinde "Avrupa Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak." şeklinde konuştu.

Yazısında "Türkiye'nin mevcut liderliğinin gücünün tükendiği güne odaklanılmalı" diyen Erdmann "Bunun için bir tarih yok" ifadelerini kullandı.

"Çünkü X gününden sonra bile Türkiye, dünyanın en huzursuz bölgelerinden birinde komşumuz, ortağımız ve istikrarın çapası olarak kalacak" diyen Erdmann " Türkiye'deki insanlar bugün olduğu gibi bu gelecekte de aynı olacak. Bugünün sıcağında, Avrupa ile Türkiye arasında uzun vadeli, müreffeh bir işbirliği için umutlarınızı ve özlemlerinizi hayal kırıklığına uğratmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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