Dünya Almanyanın müstakbel başbakanı Scholz Putine karşı koyabilir mi sorusu
AVRUPA

Almanya'nın müstakbel başbakanı Scholz Putin'e karşı koyabilir mi sorusu

Alman basını, göçmen hareketliliği nedeniyle Berlin'deki durumu aktardı. Scholz'un yaşananlar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyanın müstakbel başbakanı Scholz Putine karşı koyabilir mi sorusu
Foto: Bild.

Polonya ile Belarus arasındaki sınırda yaşanan göçmen krizi, Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

  • Almanya, göçmenlerin Polonya üzerinden ülke topraklarına ulaşacağından endişe ederken, Avrupa Birliği'nden (AB) krizin çözümü için devreye girmesi istendi.

"AVRUPA VE ALMANYA'YI İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

"AB'nin Polonya ve Belarus arasındaki dış sınırında Moskova ve Minsk tarafından mülteci draması düzenleniyor" ifadesini kullanan Alman basınından Bild, "Tek bir hedef var: Avrupa'yı ve her şeyden önce Almanya'yı istikrarsızlaştırmak" yorumunda bulundu.

Haberde, Moskova'dan Batı'ya aktarılan doğalgaz arzındaki azalmaya da dikkat çekildi.

"SCHOLZ PUTİN'E KAFA TUTABİLİR Mİ" SORUSU

Başbakan Angela Merkel'in yerini alması beklenen Olaf Scholz'un yaşananlar karşısında nasıl bir tavır takınacağının merak konusu olduğu kaydedilerek, "Scholz, Putin'e kafa tutabilir mi?" sorusu yöneltildi.

"HEDEF, BERLİN'DEKİ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ"

20 binden fazla göçmen üzerinden AB sınırlarına "saldırı" düzenlendiği, sınırdaki gerginliğin hedefinin Berlin'deki koalisyon görüşmeleri olduğu savunuldu.

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