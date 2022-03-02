Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği bin tanksavar ve 500 Stringer füzesinin Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Abone Ol