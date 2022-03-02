Dünya Almanyanın taahhüt ettiği silahların Ukraynaya teslim edildiği belirtildi
AVRUPA

Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi

Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği bin tanksavar ve 500 Stringer füzesinin Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi
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Alman Haber Ajansının (DPA) yayımladığı haberde, hükümet çevrelerinden edinilen bilgiye göre Almanya’nın sağladığı silahların Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi.

Hükümet, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi, Almanya’nın taahhüt ettiği silahların Ukraynalılara teslim edilip edilmediğine ilişkin soruya cevap veremeyeceğini söyledi.

KARAR 26 ŞUBAT'TA AÇIKLANMIŞTI

Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

Alman hükümeti daha önce de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndermişti.

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