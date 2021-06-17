Dünya Alplerde kırmızı kar görüldü Mikroalglerin çoğalmasıyla ortaya çıkıyor
AVRUPA

Alpler’de kırmızı kar görüldü: Mikroalglerin çoğalmasıyla ortaya çıkıyor

Alp dağlarının tepelerinde kırmızı kar görüldü. Kardaki renk değişiminin sebebi

mikroalglerin çoğalması olarak gösteriliyor.

Haber Merkezi İHA
Alpler’de kırmızı kar görüldü: Mikroalglerin çoğalmasıyla ortaya çıkıyor
Alpler’de kırmızı kar görüldü.

Yaz ayları yaklaşırken Alp dağlarının yüksek kesimlerinde görülen ’kırmızı kar’, bilim insanlarını harekete geçirdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğu ve bu durumun, havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Bilim adamları, mikroalglerin kışın da bulunduğunu, fakat sayıları ve yeşil renkleri nedeniyle daha az göründüklerini belirtti.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, "Mayıs’tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde gerçeküstü manzaralar sunuyor" ifadelerini kullandı.
Kırmızı kar buzların erimesini hızlandırıyor

Yaşanan bu durumun son yıllarda endişe verici şekilde artmasının sebebinin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artışı olabileceği konuşulurken, mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, "Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir" dedi.
Hücre yaşlanmasına faydalı

Bu mikroalglerin, antioksidanlar açısından zengin olmaları nedeniyle hücre yaşlanmasına karşı mücadelede kullanabileceği bildiren Direktör Marechal, "Sanguina molekülleri antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerin yaşlanmasına karşı mücadelede sağlık ve hatta yeni yakıtları sentezlemek için enerji sektörünün ilgisini çekebilir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.