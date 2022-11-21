Dünya Altı ay sonra Çinden gelen ölüm haberi piyasaları karıştırdı
ASYA

Altı ay sonra Çin'den gelen ölüm haberi piyasaları karıştırdı

Çin’de altı ayın ardından gelen ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm haberinin ardından tedbirlerin sıkılaştırılmasından korkuluyor. Hisse senetleri ve petrol Çin endişesiyle düşerken dolar haftaya güçlü başlıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Altı ay sonra Çinden gelen ölüm haberi piyasaları karıştırdı
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Asya Pasifik hisseleri Çin’de olumsuz Kovid-19 haber akışıyla haftaya ekside başlıyor.

MSCI Asya Pasifik Endeksi bir haftanın en düşüğüne gerilerken bir ara yüzde 3 üzerinde düşen Hong Kong Hang Seng sabah saatlerinde Asya Pasifik içinde en sert kaybı yaşayan büyük Borsa oldu.

Güney Kore’de teknoloji ve batarya sektörü şirketlerine gelen kar satışlarıyla Kospi yüzde 1 kayıp yaşıyor. ABD vadelileri de ekside bir açılışa işaret ediyor.

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Dolar karşısında değer kaybediyorlar

Dolar haftaya güçlü başlıyor. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2 yükselişle 1.286 seviyesinde. Gelişen ülke para birimleri de dolar karşısında çoğunlukla değer kaybediyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi dört baz puan düşerek yüzde 3,79’dan işlem görüyor. ABD ham petrolü Çin’de Kovid tedbirleri endişeleriyle yüzde 1 düşüşle 80 doların altında.

Spot altın da yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 1.744 dolardan alıcı buluyor.

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