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Dünya Altınlarını Türkiyeye gönderme kararı alan Venezuelanın altın rezervine İngiltere el koydu
AVRUPA

Altınlarını Türkiye'ye gönderme kararı alan Venezuela'nın altın rezervine İngiltere el koydu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra ülkelerinde çıkarılan altının işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını açıklamıştı. Ancak, Maduro hükümetine karşı kendisini geçici başkan ilan ederek, halkı ve orduyu sokaklara çağıran Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu destekleyen İngiltere, Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık bir milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi.

Haber Merkezi AA
Altınlarını Türkiye'ye gönderme kararı alan Venezuela'nın altın rezervine İngiltere el koydu
Altınlarını Türkiye'ye gönderme kararı alan Venezuela'nın altın rezervine İngiltere el koydu

İngiltere, Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık bir milyar euro değerindeki altın rezervini geri vermiyor. İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtildi.

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  • Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi.Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

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Guaido, rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti. Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

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  • Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

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Guaido, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti. Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

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