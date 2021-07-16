Dünya Jeff Bezosun yeni yol arkadaşı belli oldu Uzaya gidecek en genç isim olacak
AMERİKA

Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Uzaya gidecek en genç isim olacak

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un gelecek hafta uzaya gitmesi planlanıyor. Dünyanın en zengin insanı Bezos'a, bu yolculukta 18 yaşındaki Oliver Daemon'ın da eşlik edeceği öğrenildi. Tarihin en genç astronotu olacak Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, açık artırmada 28 milyon dolarlık teklifi kazanan isimsiz kişinin "program çakışması nedeniyle" görevde bulunamayacağını açıkladı. Oliver Daemon, açık artırmada 28 milyon dolarlık teklifi kazanan isimsiz kişinin yerine yolculuğa katılacak.

Haber Merkezi AA
Amazonun kurucusu Jeff Bezosun yeni yol arkadaşı belli oldu: Oliver Deamen uzaya gidecek en genç isim olacak
Jeff Bezos - Oliver Deamen

BBC’nin haberine göre, Bezos’un 20 Temmuz’da Blue Origin aracıyla gerçekleştireceği ilk uzay seyahatine eşlik edecek son isim de belli oldu.

Fizik öğrencisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki Oliver Deamen’ın, Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) oğlu olduğu belirtildi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor
DÜNYA
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor

28 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞTİ

Bezos ile uzay yolculuğuna çıkmak için 12 Haziran’da satışa sunulan bir kişilik boş koltuk, çevrimiçi açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Ancak koltuğu satın alan kişinin takvimine uymadığı gerekçesiyle yolculuğa çıkamayacağı belirtildi.

Bu kişi yerine uzay seyahatine Deamen’in katılacağı ve "uzaya gidecek en genç isim" olacağı duyuruldu.

  • Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı kaydedilmişti.

Bezos'un uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk’u da onur konuğu olarak davet ettiği açıklanmıştı.

Jeff Bezos ile uzaya çıkmanın bedeli 28 milyon dolar
DÜNYA
Jeff Bezos ile uzaya çıkmanın bedeli 28 milyon dolar

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