Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Uzaya gidecek en genç isim olacak

BBC’nin haberine göre, Bezos’un 20 Temmuz’da Blue Origin aracıyla gerçekleştireceği ilk uzay seyahatine eşlik edecek son isim de belli oldu.

Fizik öğrencisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki Oliver Deamen’ın, Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) oğlu olduğu belirtildi.

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28 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞTİ

Bezos ile uzay yolculuğuna çıkmak için 12 Haziran’da satışa sunulan bir kişilik boş koltuk, çevrimiçi açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Ancak koltuğu satın alan kişinin takvimine uymadığı gerekçesiyle yolculuğa çıkamayacağı belirtildi.

Bu kişi yerine uzay seyahatine Deamen’in katılacağı ve "uzaya gidecek en genç isim" olacağı duyuruldu.

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Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı kaydedilmişti.

Bezos'un uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk’u da onur konuğu olarak davet ettiği açıklanmıştı.

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