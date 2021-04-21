Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Amerikada sahte koronavirüs aşı endişesi Onlarca site kapatıldı
AMERİKA

Amerika'da sahte koronavirüs aşı endişesi: Onlarca site kapatıldı

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman şirketi BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, Meksika ve Polonya’da sahtelerinin tespit edildiği belirtildi. ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Amerikada sahte koronavirüs aşı endişesi: Onlarca site kapatıldı
Arşiv

Wall Street Journal’da yer alan haberde, Meksika’da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlere rastlanırken, Polonya’daki sahte Kovid-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddelerin olduğu kaydedildi.

Haberde, Meksika’da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bildirildi.

Sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesi kapatıldı


Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın Kovid-19 aşısına ihtiyacı olduğu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar." dedi.

ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.

Haberde, Interpol kayıtlarına göre, geçen ay Çin ve Güney Afrika’da binlerce doz sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiği ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ederek PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi

Koronavirüs sonrası koku sorununa doğal formül: Limon, kekik, nane yağı ve karanfil
KORONAVİRÜS
Koronavirüs sonrası koku sorununa doğal formül: Limon, kekik, nane yağı ve karanfil
Abone Ol Google News
Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Türk Telekomda kritik maç

Türk Telekom'da kritik maç

​Zirveyi yakından ilgilendiren maçı canlı takip etmek için tıklayın.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi
Ekonomi

THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları, mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu. Uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz
Ekonomi

Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl yenilenebilir enerji kapasitesini artıracağını belirterek, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaları daha önce 1000 megavat gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk. Şimdi 10, 15 ve 20 megavat büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.
Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
Hayat

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, "Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.