Amerikalı senatör: Kongre saldırganlarına uçuş yasağı getirelim

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların, polis barikatını aşarak seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasını basmasının yankıları sürüyor.
"Ülkenin güvenliğine tehdit oluşturuyorlar"
Demokratlar’ın lideri senatör Chuck Schumer, ABD Kongresi’ne baskın düzenleyen Donald Trump’ın destekçilerine uçuş yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Schumer, bu kişilerin ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Schumer düzenlediği basın toplantısında, “Aynı isyancıların uçağa binip daha fazla şiddet ve zarara yol açmasına izin veremeyiz” dedi. Schumer, bu konu hakkında FBI Başkanı Christopher Wray’le de görüştüğünü aktardı.