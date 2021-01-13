Dünya Amerikalı senatör Kongre saldırganlarına uçuş yasağı getirelim
AMERİKA

Amerikalı senatör: Kongre saldırganlarına uçuş yasağı getirelim

ABD Kongresi’ne baskın düzenleyen Trump destekçilerinin ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyleyen ABD’li senatör Chuck Schumer, “Kongre saldırganlarına uçuş yasağı getirelim” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Chuck Schumer
Chuck Schumer

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların, polis barikatını aşarak seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasını basmasının yankıları sürüyor.

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"Ülkenin güvenliğine tehdit oluşturuyorlar"

Demokratlar’ın lideri senatör Chuck Schumer, ABD Kongresi’ne baskın düzenleyen Donald Trump’ın destekçilerine uçuş yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Schumer, bu kişilerin ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD'li polisler senatörleri korumak için silahlarını çekti
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ABD'li polisler senatörleri korumak için silahlarını çekti
ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Polis, Trump destekçilerine karşı senatörleri korumak için silah çekti.

Schumer düzenlediği basın toplantısında, “Aynı isyancıların uçağa binip daha fazla şiddet ve zarara yol açmasına izin veremeyiz” dedi. Schumer, bu konu hakkında FBI Başkanı Christopher Wray’le de görüştüğünü aktardı.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.


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