Amerikalı senatör: Kongre saldırganlarına uçuş yasağı getirelim

Ekonomi

Bakan Selçuk'tan engelli şehit yakını ve gazilere ilişkin açıklama: Ocak içinde 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayında hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.