DünyaAmerikalı yargıç FETÖ tarafından ağırlandığını kabul etti
AMERİKA

Amerikalı yargıç FETÖ tarafından ağırlandığını kabul etti

ABD'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcı Berman, FETÖ tarafından ağırladığını kabul etti. 2014'te İstanbul'da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da FETÖ ile bağlantılı bu kurum tarafından ödendiğini belirtti.

Haber MerkeziAA
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ABD'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcıRichard Berman, 2014'te Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ bağlı Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katılması ve otel faturalarının bu kuruluş tarafından ödenmesi konusunda yeni yorum yapmaktan kaçındı.

Berman'ın, YKK Avukatlık bürosunun organizasyonuyla geldiği Türkiye'de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkındaki sorular üzerine, yargıcın basın ofisi, Berman'ın daha önce yaptığı konuyla ilgili önceki genel değerlendirmelerini göndermekle yetinildi.

Açıklamaları itiraf niteliğinde

Türkiye seyahatinin ve otel faturalarının FETÖ tarafından ödenmesi konusunda Berman'ın açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor.

Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014'te İstanbul'da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti.

Yargıç Berman, sempozyum davetini kabul ettiğinde bu avukatlık bürosunun İstanbul'da önde gelen hukuk firmalarından biri olduğu ileri sürdü.

FETÖ ABD imamı Taban da sempozyumdaydı

Yargıç Berman'ın İstanbul'da Four Seasons Hotel'de 2203 No'lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı.

Berman'ın 6 Mayıs'ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 avro ödeme yapıldığı basına yansımıştı.

Konuyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu sempozyum tarihinde otelde kimlerin konakladığını da araştırması üzerine otelde aynı tarihte örgütün ABD imamı Faruk Taban'ın da kaldığını ve sempozyuma katıldığı bilgisine ulaştı.

Başsavcılık, söz konusu sempozyumun FETÖ tarafından finanse edildiği, konaklama ve ulaşım giderlerinin YKK hukuk bürosunca karşılandığını tespit etti.

"Adalet ve Hukuk Devleti" başlıklı sempozyumda "Bağımsız ve Etkin Yargı" konulu panelin moderatörlüğünü yapan Berman, konuşmasında Türkiye'deki hukuk sisteminin tehdit altında olduğunu savunmuştu.

Aynı dönemde FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman gazetesine de röportaj veren Berman, 17 Aralık sürecinde hukuksuz dinlemeler yaptıkları ortaya çıkan polis müdürlerinin görevden alınmasının "hukuk devletine saldırı" olduğunu ileri sürmüştü.

  • Sahipleri yurt dışına kaçan bürodan 12 gözaltı
  • İstanbul'daki Astoria alışveriş merkezinde bulunan söz konusu hukuk bürosuna, 15 Temmuz darbe girişimin ardından savcılığın talimatı ile operasyon düzenlenmişti.
  • Operasyon kapsamında çok sayıda dökümana el konulurken, büronun ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'a ulaşılamamış ve yurt dışına çıktıkları tespit edilmişti.
  • Büronun sahipleri halen firari konumda bulunurken 12 avukat ise gözaltına alınmıştı.

Rıza Sarraf, reddi hakim talebinde bulunmuştu

İş adamı Rıza Sarraf avukatları aracılığıyla 31 Ağustos 2016'de mahkemeye verdiği 21 sayfalık dilekçe ve 240 sayfalık eklerinden oluşan başvuruda, Berman'ın FETÖ’ye yakın YKK avukatlık bürosunun paneline katılmasını gündeme getirerek yargıcın taraflı olacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.

O dönem New York Güney Bölgesi Başsavcısı olan Preet Bharara ise mahkemeye sunduğu dilekçede Sarraf'ın, reddi hakim talebinin kabul edilemez olduğunu savunmuş ve talebin mahkeme tarafından reddedilmesini istemişti.

Berman ise bu sempozyuma katılmasının bu davaya "adil ve tarafsız bir şekilde başkanlık etmesini etkilemeyeceğini" söylemişti.

Berman, FETÖ firarisi Korkmaz'la ilgili itirazları reddetti

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatları, FETÖ mensubu, firari eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye "hatalı yargılama" itirazında bulunmuştu.

Ancak savunma avukatlarının bu itirazı Yargıç Berman tarafından reddedilmişti. Berman'ın, FETÖ firarisi Korkmaz'ın tanıklığı için "hukuk kurallarına uygun olduğu" nitelemesi yapması dikkati çekmişti.

  • Savcılığın mahkemeye tanık olarak getirdiği Korkmaz'la ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını dile getiren Berman, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini "tamamen yasal" bulduğunu belirtmişti.

Korkmaz, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini dile getirmişti.

ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ifade eden Korkmaz çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." cevabını vermişti.

Yargıç, FETÖ üyesi Canıtez'in raporuna itirazı da reddedilmişti

Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle ikinci kez dilekçe sunmuştu.

İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları, savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, FETÖ firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.

Davanın yargıcı Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını yine kabul etmemişti.

Türkiye'de hakkında soruşturma açılan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasına rağmen duruşmalar sırasında mahkemeye gelerek savcı yardımcılarıyla ve Yargıç Berman ile görüşmesi de dikkati çekmişti.

Yargıç Berman'dan savunmanın bir talebine daha ret

Yargıç Berman, savunma makamının davanın sanığıyken kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul edip savcılıkla iş birliği yaparak "tanık" olan iş adamı Rıza Sarraf'ın 15 Eylül 2016'da amcası olduğu söylenen "Ahad" isimli kişi arasında geçen telefon görüşmesinin delil olarak kullanılması ve jüri üyelerine dinletilmesi talebini de reddetmişti.

Savunma makamının Sarraf'a çapraz sorgulaması sırasında bu görüşmeye ilişkin sorular yönelttiğin belirten Berman, Sarraf'ın da bu sorulara yanıt verdiğini ifade etmiş, Sarraf'ın akrabası ile yaptığı bu telefon görüşmesinin İran yaptırımlarının delinmesi ve Atilla'nın bunun bir parçası olmasıyla bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi kabul etmemişti.

  • Sarraf'ın görüşmede "Ahad durum öyle değil, sana söylüyorum. Burada çıkıp 'tamam bu haltı ben yaptım' dersen rahat ediyorsun... Anlıyor musun? Ben zaten suçumu kısmen kabul ettim... Başka çarem yoktu, neyleyeydim? Ömür boyu hapis cezası mı alsaydım? Burada kanun yok, Yapmadığın bir şeyi kabul etmek zorundasın. Burada işler böyle yürüyor. Önemli olan suçunu kabul etmen. Bu baskı sadece Amerika'da var diğer ülkelerde olmaz. Suçunu itiraf edersen serbest bırakılırsın, durum bundan ibaret." dediği ortaya çıkmıştı.

Atilla 5 suçtan suçlu bulunmuştu

New York'ta görülen, Berman'ın yargıcı olduğu Hakan Atilla hakkındaki davada, 3 Ocak'ta jüri kararını açıklamıştı. Jüri, Atilla'yı 5 suçtan suçlu bulmuştu.

Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "Kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulmuştu.

Atilla'nın, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz olduğuna karar verilmişti.

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirilmişti.

Dava bitti New York’taki savcı değişti
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Dava bitti New York’taki savcı değişti

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