|
Dünya

Amerikalı yetkili: Amerikan birimi İsrail güçleri ile birlikte çalıştı

CNN'e konuşan Amerikalı yetkili, Gazze'de bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar için bir Amerikan biriminin İsrail güçleri ile birlikte çalıştığını söyledi.

09:34 - 9/06/2024 Pazar
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.


Yetkili, ABD'nin saldırılara destek verdiğini belirterek, "Bir Amerikan birimi, İsrail güçleriyle birlikte çalıştı" sözlerini kullandı.


Amerikalı yetkili, söz konusu desteğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.



Ne olmuştu?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıyı "başarılı" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.


Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

#Amerikan
#Gazze
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AYT soru ve cevap anahtarları 2024 ÖSYM tarafından açıklanıyor: Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1-2, Matematik ile Fen Bilimleri testi soru ve cevapları