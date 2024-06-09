Amerikalı yetkili: Amerikan birimi İsrail güçleri ile birlikte çalıştı

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıyı "başarılı" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.