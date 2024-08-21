Amerikan Foreign Affairs: İsrail siyonizmin sonunu getirecek

Amerikan Foreign Affairs dergisi, Tel Aviv'i "İsrail, yıkım ve şiddet yolunda" ifadesiyle eleştirdi.





İsrail'in insan haklarından giderek uzaklaştığı, daha teokrat ve aşırı sağcı bir ülke haline geldiği vurgulandı. İsrail'in bu tutumunu değiştirmediği takdirde siyonizmin sonunu getireceği belirtildi.





Ilan Baron ve Ilai Saltzman'ın kaleme aldığı makalede, İsrail'in insanlık suçlarına değinildi; Netanyahu'nun ülkesini tehlikeli bir yola sürüklediği aktarıldı. Radikal Yahudilerin giderek güç kazandığı ve bu politikaların topluma yayıldığı dile getirildi.





Batı Şeria'daki İsrail zulmü ve Sde Teiman Hapishanesi'nde mahkumlara cinsel işkence yapılmasına da değinildi.









'Dışlanan bir ülke haline gelecek'

Bu suçu işleyenlerin ceza almamaları için gözaltında tutuldukları yerlerin İsrailliler tarafından basıldığı ve ceza almalarının engellendiği hatırlatıldı.





Kişilerin giderek yasaların üzerine çıkmaya, ülkenin marjinalleşmeye başladığına vurgu yapıldı.





Makalede, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'in yalnızlaşacağı, dışlanan bir ülke haline geleceği yorumu yapıldı. Bir an önce bu yoldan dönülmesi, yöneticilerinin de değiştirilmesi gerektiği mesajı verildi.



