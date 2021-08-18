Dünya Amerikan halkından Bidena tepki Güven ilk kez yüzde 50nin altında
AMERİKA

Amerikan halkından Biden'a tepki: Güven ilk kez yüzde 50'nin altında

ABD merkezli FiveThirtyEight isimli araştırma şirketi, ABD Başkanı Joe Biden'a verilen destek oranının ilk kez yüzde 50'nin altına gerilediğini açıkladı. Biden'a kamuoyunda duyulan güvenin azalmasına sebep olarak koronavirüs salgını ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonucu Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi gösterildi.

Haber Merkezi AA
Amerikan halkından Joe Bidena tepki: Güven ilk kez yüzde 50nin altında
Joe Biden

FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,3 oldu.

Geçtiğimiz ay yüzde 52,6'ydı

Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52,6 olarak kaydedilmişti.

Bir başka araştırmada da sonuç benzer

Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.

Biden'a güvenin azalmasının nedeni Afganistan ve koronavirüs

Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.

Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.

Biden'ın, Afganistan'da "iyi iş çıkarttığını" düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

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