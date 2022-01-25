Dünya Amerikaya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü
AMERİKA

Amerika'ya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü

ABD’ye ait F-35C savaş uçağı, Güney Çin Denizi’nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ olarak kurtarılırken, yedi personel yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Amerikaya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü
ABD F-35 savaş uçağı, uçak gemisine inerken düştü.

Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi’nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü. ABD’ye ait F-35C savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.

ABD Pasifik Filosu Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede meydana geldiği kaydedilirken, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan yedi denizciden üçünün Filipinler’in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi.

Düşen uçağın gövdesinin geminin güvertesinde mi kaldığı yoksa denize mi düştüğü ise açıklanmadı.

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