Ekonomi Türkiye F-35in peşini bırakmıyor Uçaklar için ABDli lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı
AMERİKA SAVUNMA SANAYİ

Türkiye F-35'in peşini bırakmıyor: Uçaklar için ABD'li lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı

ABD'nin geçen nisanda Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması kararından sonra ABD'li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile Türkiye arasında yapılan "F-35 savaş uçağı programına katılımla" ilgili lobicilik sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye F-35in peşini bırakmıyor: Uçaklar için ABDli lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı
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Yeni açıklanan ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre şirket, Türkiye ile 1.5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaptı. Buna göre şirket Türkiye'ye 2022 Ağustos'una kadar "stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri" sağlayacak.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı almış ve Nisan 2021'de resmi bildirimde bulunarak Türkiye'yi F-35 projesinden çıkartmıştı.

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Washington merkezli hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer'in, yabancı ülke ve şirketlere hizmet verebilmesi için Yabancı Ajanslar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki sözleşmesini kamuya sunduğu kaydedilirken, şirketten ya da Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ ANLAŞMA 6 AYLIKTI

Arnold & Porter Kaye Scholer' daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ile Şubat 2021'de yaklaşık 6 ay sürecek bir lobicilik anlaşması imzalamıştı.

750 bin dolar tutarındaki anlaşmaya göre şirket Türkiye'ye vereceği hizmetle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Şirketimiz, (Türkiye'ye) Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri, yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir."

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"KARARIN HUKUKİ ZEMİNİ YOK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamasında ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması için hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Rusya'dan alınan hava savunma sistemleri S-400 sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almış ve 2019 yılında Ankara'nın F-35 jetleri programından çıkartılacağını açıklamıştı.

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