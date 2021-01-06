Amerika'yı ses kaydı ile korkuttular: 'Süleymani'nin intikamı alınacak'

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.

ABD'de CBS televizyonu tarafından yayınlanan bir ses kaydında, geçen sene ABD tarafından suikast sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.

Çok sayıda hava trafik kontrolörünün duyduğu belirtilen kayıtta, "Çarşamba günü başkente uçuyoruz. Süleymani'nin intikamı alınacak" ifadelerinin kullanıldığı duyuldu.

OYNAT 00:25 Kasım Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak'ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı. BiP'te paylaş

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Konuyla ilgili yayınlanan haberlere göre FBI ve Federal Havacılık İdaresi, söz konusu tehdit mesajını araştırıyor.

Uzmanlar, izinsiz girişin endişe verici olduğunu, çünkü pilotların uçakların nasıl ve nerede uçtuğu konusunda aldıkları talimatları etkileyebileceğini söyledi.

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Olağandışı durum söz konusu değil

CBS, bugün hava trafik kontrolörlerine, bir uçağın kendilerine verilen uçuş rotasından saptığını düşündüren herhangi bir olağandışı faaliyeti rapor etmelerinin söylendiğini aktardı.

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Öte yandan kaynaklar, tehdidin Seçim Kurulu sonuçlarının sayılacağı gün gelmesinin endişeyi artırdığı görüşünde.

FBI ise, konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair bir yorum yapmadı ancak ‘kamu güvenliğine yönelik tüm şiddet tehditleri ciddiye aldığını’ bildirdi.