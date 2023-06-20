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Dünya

Anaokulunda uyuşturucu skandalı: Çocuklara şurup vererek sakinleştirdiler

Tayvan'ın New Taipei şehrindeki bir anaokulunda görev yapmakta olan öğretmenler, öğrencileri sakinleştirmek amacıyla fenobarbital ve benzodiazepinler gibi ilaçlar içeren öksürük şuruplarını kullandıkları iddiasıyla suçlanıyor.

09:39 . 20/06/2023 Salı
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Uyuşturucular son derece bağımlılık yapar ve aşırı doz, uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.

Uyuşturucular son derece bağımlılık yapar ve aşırı doz, uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.

Polis haftalardır soruşturma yürütüyor ve çocuklara neden bağımlılık yapan şuruplar verildiğinin net olmadığını söylüyor. Skandal, hükümet binalarının önünde aile protestolarına yol açtı.


Yüzlerce kişi Pazar günü New Taipei Şehrinde gösteri yaparak, polis soruşturmasında daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu. Pazartesi günü, adanın diğer ucundaki güneydeki Kaohsiung kentindeki bir tıbbi muayenehaneyle ilgili ayrı bir dava da ortaya çıktı.


Oradaki yerel sağlık departmanı, dört doktoru yaklaşık 20 çocuk üzerinde suistimal ve uygunsuz fenobarbital kullanımından suçlu buldu.


Muayenehaneler altı ay süreyle askıya alındı ve 1.4 milyon Tayvan doları para cezasına çarptırıldı.


Çocuklara ücretsiz kan testi sunuldu


BBC'nin haberine göre halkın artan endişesi üzerine Taipei Şehir Hastanesi, okul öncesi çocuklara sakinleştirici izini kontrol etmek için ücretsiz kan testleri sunmaya başladı.


Beş yaşında bir çocuk babası olan Mike, Şubat ayındaki Ay Yeni Yılı tatili döneminde çocuklarında yoksunluk belirtileri fark ettiklerini söyledi. "Bazı anne babalar tatilde çocuklarının uyurken sinirli, huzursuz ve çığlık attığını ve hatta bacak kramplarıyla ağladığını gördü" dedi.


Şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için yaygın olarak kullanılıyor


Tayvanlı bir eczacı yerel basına, nadir de olsa bazı öksürük ve mide-bağırsak ilaçlarının fenobarbital içerdiğini söyledi.


Fenobarbital içeren ilaçlar çoğunlukla epilepsi tedavisinde ve/veya cerrahi anestezi olarak kullanılıyor ve temin edilmesi zor. Benzodiazepinler, şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için en yaygın olarak kullanılan bir depresan ilaç sınıfı.


Uyuşturucular son derece bağımlılık yapar ve aşırı doz, uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.



LGBT sapkınlığını güzelleyen sözde sanatçılar kervanına katılan Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal 'Babalar Günü' paylaşımı
LGBT sapkınlığını güzelleyen sözde sanatçılar kervanına katılan Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal 'Babalar Günü' paylaşımı

Doğrudan aile yapısını hedef alan, sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan LGBT sapkınlığı, son dönemde sözde sanatçılar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Daha önce Gülşen, Reyhan Karaca, Mabel Matiz ve Melike Şahin gibi şarkıcılar LGBT terörüne destek verirken, son olarak oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da bu kervana katılan isimlerden biri oldu. Ahmet Mümtaz Taylan dün sosyal medya hesabından yaptığı Babalar Günü paylaşımında LGBT sapkınlığına arka çıkan skandal bir mesaj paylaştı. Taylan'ın "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" paylaşımı sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.

#Tayvan
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#uyuşturucu
43 dakika önce
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