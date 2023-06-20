Anaokulunda uyuşturucu skandalı: Çocuklara şurup vererek sakinleştirdiler

Doğrudan aile yapısını hedef alan, sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan LGBT sapkınlığı, son dönemde sözde sanatçılar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Daha önce Gülşen, Reyhan Karaca, Mabel Matiz ve Melike Şahin gibi şarkıcılar LGBT terörüne destek verirken, son olarak oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da bu kervana katılan isimlerden biri oldu. Ahmet Mümtaz Taylan dün sosyal medya hesabından yaptığı Babalar Günü paylaşımında LGBT sapkınlığına arka çıkan skandal bir mesaj paylaştı. Taylan'ın "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" paylaşımı sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.