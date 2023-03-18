Anketten bu sonuç çıktı: Kanadalılar idam cezasının geri getirilmesini istiyor

İtalya’nın Floransa kentinde bulunan 700 yıllık Vecchico Sarayı, kendilerini iklim aktivisti olarak tanımlayan bir grubun saldırısına uğradı. Şahıslar, ellerindeki şişelerle sarayın duvarlarını boyadı. Polis ekipleriyle birlikte orada bulunan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, aktivistlerden birine tek başına müdahale etti. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.