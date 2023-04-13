AP milletvekilleri '14 Mayıs seçimleri' gündemiyle toplandı: Tarihi bir öneme sahip

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonunun AB kanadını oluşturan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini ele aldı.

Toplantının açılışını yapan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra ilk kez bir araya geldiklerini, bu süre içinde AB'nin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışçılar konferansı düzenlediğini hatırlatarak AB'nin Türkiye'ye desteğinin önemine işaret etti.

Türkiye'de yapılacak seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu, Cumhuriyet'in 100. yılına rastladığını kaydeden Lagodinsky, bu seçimlere AP'den gözlemci göndermeyeceklerini bildirdi.

Lagodinsky, Türkiye'nin AP'den seçim gözlemcisi davet etmediğini belirterek bu karardan üzüntü duyduklarını, AP'den gözlemci davet etmeyen tek AB adayı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

AGİT ve Avrupa Konseyinden gözlemciler davet edildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili bilgi verirken ülkede seçim sonuçlarına hep saygı gösterildiğini, bu kez de öyle olacağını belirtti.

Kaymakcı, Türkiye'nin uzun bir seçim geleneği bulunduğunu vurgulayarak 14 Mayıs seçimlerine Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyinden gözlemcilerin davet edildiğini bildirdi ve şöyle devam etti:

"Davetimizin ardından AGİT'ten 14 uluslararası uzmanın seçim gözlem misyonu 29 Mart'ta çalışmalarına başlamıştır. 28 uzun vadeli gözlemci 7 Nisan itibarıyla ülke genelinde konuşlanmıştır. Ayrıca 350 kısa süreli gözlemci görevlendirilecektir. Bunlara ilave olarak AGİT Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi de seçim gözlem heyetleri göndermeye hazırlanmaktadır. Bu heyetler de daha önce olduğu gibi Türkiye'de çalışacaklardır."

Kaymakcı'dan Lagodinsky'in sözlerine cevap

Sergey Lagodinsky'in "AP'nin seçim gözlemcisi gönderemediği tek aday ülkenin Türkiye olduğu" değerlendirmesini hatırlatan Kaymakcı, "Bunun nedeni var. Türkiye, AB tarafından adil davranılmayan tek aday ülkedir. Avrupa Parlamentosu ve AB kurumları Türkiye'ye adil davranmaya başladığında bu değerlendirilebilecektir. Geçmişte bazı kötü örneklere şahit olduk. AGİT'ten ve AP'den bazı parlamenterler Türkiye'ye seçim gözlemi için değil, kampanya yapmak için gittiler. Bu sorunlara yol açtı. Ümit ederiz bu tür olaylar tekrarlamaz." diye konuştu.

Kaymakcı, bahsettiği olayda bir Alman milletvekilinin AB'nin de terör örgütü kabul ettiği PKK'nın simgeleriyle seçim kampanyasına katıldığını, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Deprem dayanışmasının seçim sonrasına yansıması bekleniyor

Kaymakcı ayrıca Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AB'nin ve üye ülkelerin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun planlanan son toplantısının deprem nedeniyle yapılamadığını söyleyen Kaymakcı, seçimlerden sonra meclisin kurulmasıyla komisyon toplantısını en kısa sürede yapılmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerine değinerek deprem sonrası gösterilen dayanışmanın seçimlerden sonra da ilişkilere yansımasının beklendiğini, AB ile ilişkileri ilerletmenin seçimlere giren partilerin neredeyse tümünün seçim beyannameleri ve söylemlerinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye'ye AB katılım perspektifinin sunulduğu dönemin, ilişkilerin en parlak dönemi olduğunu kaydeden Kaymakcı, daha sonra çeşitli nedenlerle bunun zarar gördüğünü belirterek "Katılım perspektifi ve süreci Türkiye-AB ilişkilerinin daha ileri gitmesi için kilit önemdedir." dedi.

"Savaş, Türkiye ile AB'nin çok yakın çalışması gerektiğini ortaya koydu"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Kaymakcı, "Bu savaş Türkiye ile AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikasında, ekonomik toparlanmada, enerji güvenliğinde ve göç yönetiminde çok yakın çalışması gerektiğini ortaya koymuştur." dedi.

Kaymakcı ayrıca Türkiye ile AB'nin iklim, Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulma, bağlantısallık gibi alanlarda birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

AP milletvekillerinin toplantısında Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Yılmaz, Oy ve Ötesi grubundan Ertim Orkun, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Başkan Yardımcısı Ulvi Akhundlu ve Uygulamalı Türkiye Çalışmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Hürcan Aslı Aksoy, Türkiye'deki seçim yasası, seçim güvenliği gibi konularda konuşma yaptı. Katılımcılar, AP milletvekillerinin seçime ilişkin sorularını da yanıtladı.







